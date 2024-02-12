القاهرة الإخبارية: اعتراضات عالمية للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أمر ينذر بعواقب وخيمة.. تنديدات واعتراضات عالمية للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية».

أوضح التقرير، أنه لا تتوقف المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة منذ اندلاع الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، حيث تكثر الأحاديث مؤخرا بشأن تصعيد جديد من جانب الحكومة الإسرائيلية التي تخطط لاقتحام مدينة رفح عسكريا، الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة.

أكدت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية في تقرير لها أن عملية الاجتياح العسكري لمدينة رفح تقابلها اعتراضات عالمية واسعة حيث فرّ أكثر من مليون شخص بحثا عن ملجأ بينما تواصل إسرائيل قصفها الوحشي للقطاع.

واشنطن تعارض أي عملية إسرائيلية

وأكد مسؤولون بارزون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن واشنطن تعارض أي عملية إسرائيلية في رفح في ظل الظروف الحالية، في الوقت نفسه الذي حذر فيه بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي من تداعيات كارثية حال تنفيذ إسرائيل تهديداتها باقتحام رفح.