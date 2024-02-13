قهوة تعدل المزاج بأقدم مطحنة في المنوفية.. هشام المطبعجي: بكمل مسيرة أبويا

منذ طفولته اعتاد الذهاب مع والده إلى المحل لكي يساعده في طحن البُن الذي عشقه منذ صغره، وبدأ في العمل به وهو ابن العاشرة، دون الالتفات إلى صغر سنه، وبعد وفاة والده قرر استكمال مسيرته في المهنة واحتفظ بأدوات طحن البن القديمة ليصبح صاحب أقدم مطحنة بن في محافظة المنوفية.

أقدم مطحنة ومحمصة في المنوفية

يقول هشام المطبعجي صاحب الـ 64 عاما، والمقيم بمدينة شبين الكوم، إن هذه المهنة ورثها أبا عن جد، والمطحنة الموجودة بها عمرها 82 عاما، وعلى الرغم من أن لديه مطحنة متطورة،ولكنه يفضل الطحن بتلك المطحنة نظرا لطحنها البن بطريقة صحية وسليمة وتنتج رائحة عطرية مميزة يعشقها من يحبون القهوة.

ويتابع «المطبعجي» الموجود في شارع سعد زغلول، أنه يملك أيضا محمصة عمرها 50 عاما ما زال يحتفظ بها، حيث يضع بها البن الأخضر لكي تحمصه وبعد ذلك يضعه في مطحنة البن، تمهيدا لتغليفه وبيعه.

أنواع البن

ويكمل ابن محافظة المنوفية، أن البن له أنواع عديدة ولكن أبزرها «كولمبي - حبشي - البرازيلي - الهندي - اليمني - عربي» وكذلك له أشكال عديدة منها «البندق والسادة والمحوج والفاتح والوسط»، وكل هذه الأنواع والأدوات التي يحتفظ بها جعلته يكتسب شهرة كبيرة داخل المحافظة.