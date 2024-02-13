قهوة تعدل المزاج بأقدم مطحنة في المنوفية.. هشام المطبعجي: بكمل مسيرة أبويا
كتب:
عصام علم الدين
06:51 ص | الثلاثاء 13 فبراير 2024
مطحنة بن
منذ طفولته اعتاد الذهاب مع والده إلى المحل لكي يساعده في طحن البُن الذي عشقه منذ صغره، وبدأ في العمل به وهو ابن العاشرة، دون الالتفات إلى صغر سنه، وبعد وفاة والده قرر استكمال مسيرته في المهنة واحتفظ بأدوات طحن البن القديمة ليصبح صاحب أقدم مطحنة بن في محافظة المنوفية.
أقدم مطحنة ومحمصة في المنوفية
يقول هشام المطبعجي صاحب الـ 64 عاما، والمقيم بمدينة شبين الكوم، إن هذه المهنة ورثها أبا عن جد، والمطحنة الموجودة بها عمرها 82 عاما، وعلى الرغم من أن لديه مطحنة متطورة،ولكنه يفضل الطحن بتلك المطحنة نظرا لطحنها البن بطريقة صحية وسليمة وتنتج رائحة عطرية مميزة يعشقها من يحبون القهوة.
ويتابع «المطبعجي» الموجود في شارع سعد زغلول، أنه يملك أيضا محمصة عمرها 50 عاما ما زال يحتفظ بها، حيث يضع بها البن الأخضر لكي تحمصه وبعد ذلك يضعه في مطحنة البن، تمهيدا لتغليفه وبيعه.
أنواع البن
ويكمل ابن محافظة المنوفية، أن البن له أنواع عديدة ولكن أبزرها «كولمبي - حبشي - البرازيلي - الهندي - اليمني - عربي» وكذلك له أشكال عديدة منها «البندق والسادة والمحوج والفاتح والوسط»، وكل هذه الأنواع والأدوات التي يحتفظ بها جعلته يكتسب شهرة كبيرة داخل المحافظة.