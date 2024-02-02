«شاي ولا قهوة».. أيهما أفضل في الصباح؟

يعتبر تناول الشاي والقهوة في الصباح من العادات اليومية التي يحرص عليها كثير من الأشخاص، سواء بعد الإفطار أو في أوقات العمل لأنهما يساعدان على التركيز، وأيضا يساعدان في الوقاية من الإصابة بالسكر وأمراض القلب، وكذلك ألزهايمر، ليتساءل البعض أيهما أفضل تناولا في الصباح.

أيهما أفضل الشاي أم القهوة

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تناول الشاي أو القهوة في الصباح يعود إلى اعتياد الشخص، ولكن لا يوجد مقارنة بينها، فكلاهما يحتويان على مادة الكافيين: «شرب الشاي أو القهوة في الصباح يكون حسب التعود، بمعنى أن البعض يفضلون شرب الشاي والآخرين بيفضلون شرب القهوة».

فوائد عديدة في تناول الشاي منها المساعدة على تخفيف التوتر وتحسين المزاج العام وأيضا يحسن من صحة الخلايا في جهاز المناعة، وذلك لأنه يحتوي على مادة على حمض التنيك آسيد، المليء بمضادات الأكسدة، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

فوائد تناول الشاي

كما أن تناول القهوة في الصباح يحتوي على العديد من الفوائد منها أنه يجعل الشخص أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية بالإضافة إلى أنها تعطي الشخص المزيد من الطاقة، وذلك لأنه من المعروف أن القهوة تحتوي على مادة الكافيين، وهي منبه للجهاز العصبي المركزي بالإضافة إلى قدرتها على الحد من أي إرهاق وزيادة مستويات الطاقة.

رغم هذه الفوائد التي تحتوي عليها القهوة إلا أنه لا يفضل تناولها على الريق لأنها تؤدي إلى حدوث اضطرابات في المعدة، وأيضا ارتجاع المريء لدى الأشخاص الذين يعانون من الحموضة والارتجاع لأنها تؤدي إلى إنتاج حمض المعدة.