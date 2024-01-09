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ضبط 11 ألف عبوة قهوة مجهولة المصدر بالأقصر 

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
06:25 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

شنت الرقابة التموينية بالأقصر، حملة مفاجئة على أسواق المدينة، لمتابعة التزام أصحاب الأنشطة التموينية بالقرارات والقوانين الوزارية المنظمة لعمليات التداول.

ضبط أكياس قهوة مجهولة المصدر

وأسفرت الحملة عن ضبط 11520 كيس مشروب قهوة سريع التحضير، دون فواتير ومستندات بداخل إحدى المخازن بناحية بندر الأقصر، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

تحويل المخابز للغاز الطبيعي 

وكانت مديرية التموين بالأقصر، أعلنت أنها أجرت تحويلا للمخابز البلدية للعمل بالغاز الطبيعي، بديلا عن السولار، بالتنسيق مع شركة الغاز الطبيعي، حيث تم بالفعل تحويل 80 مخبزا من إجمالي 220 مخبزا، وجار تحويل باقي المخابز على مراحل متتالية، في إطار خطة الحكومة لترشيد استخدم الطاقة التقليدية والتحول إلى الطاقة النظيفة.

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