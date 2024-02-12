حزب الجيل: ندعم كل خيارات القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي المصري

أدان حزب الجيل الديمقراطي، في بيان أصدره اليوم، هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، وارتكابه المجازر البشعة ضد الشعب الفلسطيني من المدنيين العزل، من الأطفال والنساء والشيوخ، وهم الذين هُجّروا قسريا من قطاع غزة تحت الغارات الوحشية، وراح ضحيته مائة ألف فلسطيني ما بين شهيد وجريح، في أبشع إبادة جماعية لشعب تحت الاحتلال.

وأكد حزب الجيل، في بيانه، مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية عن كل المجازر الوحشية التي تنتظر 1.5 مليون فلسطيني نزحوا من مدينة غزة إلى مدينة رفح الفلسطينية، مشددا على أنها شريكة لحكومة نتنياهو في كل الجرائم النازية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

قرارات محكمة العدل الدولية

وتابع «الجيل»، في بيانه، أن الهجوم الوحشي الإسرائيلي يأتي ولم يجف مداد قرارات محكمة العدل الدولية بعد، لتضرب حكومة نتنياهو النازية بعرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت قبل أسبوعين، وأقرت تدابير عاجلة تتضمن وقف أي خطوات يمكن اعتبارها أعمال إبادة جماعية، مشيرا إلى مسؤولية الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصيا عن هذه المجازر التي سيتعرض لها الشعب الفلسطيني.

ونوه البيان إلى الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال الإسرائيلي، بإعطاء الضوء الأخضر لاستمرار العدوان الوحشي الصهيوني على المدنيين باستخدام الإدارة الأمريكية حق الفيتو في كل مشروعات القرارات التي قدمت في مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار.

دعم الدولة المصرية

وأكد حزب الجيل وقوفه مع الدولة المصرية وقيادتها السياسية في كل مواقفها المبدئية الثابتة الرافضة للعدوان الوحشي الإسرائيلي، وللمخطط الذى يستهدف تصفية القضية الفلسطينية بتهجير أهلنا في غزة قسريا إلى مدينة رفح الفلسطينية خط أحمر،.

وأكد الحزب دعمه لكل الخيارات التي تقررها القيادة السياسية دعما لقضيتنا المركزية وحفاظا على حدودنا وأراضينا وأمننا القومي.