الكشف على 2177 حيوانا في قافلة بيطرية بمركز بلبيس بالشرقية

نظمت كلية الطب البيطري بالشرقية، اليوم، قافلة بيطرية لقرية كفر أيوب مركز بلبيس، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2023-2024، تحت رعاية دكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، ودكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قافلة بيطرية في مركز بلبيس

ونُفذت القافلة البيطرية تحت إشراف الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم دكتورة لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وشارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمي بقيادة دكتور حسين عبد اللطيف مدير المستشفى البيطري ودكتور محمد عبد الله غنيمي ودكتور إبراهيم الشبراوي شوالي.

الكشف على 202 حالة حيوانات

وجرى الكشف على 202 حالة حيوانات، 2177 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة، ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجانًا، في إطار مساهمة الجامعة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، والتخفيف عن المواطن والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثروة الحيوانية.