انطلاق المشروع القومي لنادي القيادات الشبابية في كفر الشيخ

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، المشروع القومي لنادي القيادات الشبابية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، في الفترة من 12 فبراير حتى 15 فبراير، بقاعة التعليم المدني بالمديرية بمشاركة 40 شابا وفتاة من الكوادر والقيادات برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

المشروع القومي لنادي القيادات الشبابية

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ الورش التدريبية لنادي القيادات الشبابية، تُناقش فن القيادة وتطوير الذات، والقيادة ومفهومها ونظرياتها، ومهارات وسمات القيادة، وقدمها الدكتور خالد مجاهد، وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، بحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، وتلا ذلك انعقاد ورشة تدريبية عن العمل الجماعي وقيادة فريق العمل أدارها أحمد الرميلي، مدرب التعليم المدني.

الورش التدريبية للمشروع القومي

وتستمر الورش التدريبية للمشروع القومي لنادي القيادات الشبابية بكفر الشيخ، تحت إشراف إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والدكتور محمد غنيم، مدير عام إدارة التعليم المدني والقيادات الشبابية، وإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بكفر الشيخ، وفريق عمل إدارة التعليم المدني.