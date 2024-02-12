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وفاء عامر: أدعم القيادة السياسية في أي قرار يتعلق بحماية الأمن القومي

كتب:

ياسمين محمود
11:38 م | الإثنين 12 فبراير 2024
وفاء عامر

وفاء عامر

أعلنت الفنانة وفاء عامر دعمها للموقف المصري الرسمي الرافض لهجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، والذي نتج عنه سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

وقالت وفاء عامر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها ترفض ما يفعله الكيان الصهيوني في مدينة رفح الفلسطينية.

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وأضافت «عامر»: «أرى أن أسلم حل، كما أعلنت القيادة السياسية المصرية، هو حل الدولتين، فأنا مع قيادتي السياسية، وكل كلمة تقولها، كما أننا نمتلك جيشاً وشعباً قويين».  

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