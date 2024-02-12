بعد أنباء عودته لشيرين.. حسام حبيب يستعد لطرح أغنية «كدابة»

كشف الفنان حسام حبيب عن أحدث أغانيه، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام.

حسام حبيب يستعد لطرح أغنية كدابة

ونشر الفنان حسام حبيب، البوستر الرسمي للأغنية الجديدة، والتي تحمل اسم «كدابة» ولكنه لم يكشف عن أي تفاصيل أخرى خاصة بالأغنية.

يذكر أنه ترددت أنباء مؤخرا عن عودة الفنان حسام حبيب إلى شيرين عبد الوهاب مجددا بعدما أعلنا انفصالهما بشكل رسمي مؤخرا.

وكشف مصدر مقرب أنهما سيعلنان الخبر للجمهور في التوقيت المناسب.