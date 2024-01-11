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شيرين عبد الوهاب تستعيد نشاطها الغنائي بعد انفصالها عن حسام حبيب

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:09 م | الخميس 11 يناير 2024
شيرين عبد الوهاب وعزيز الشافعي وتوما ومدين وتامر حسين

شيرين عبد الوهاب وعزيز الشافعي وتوما ومدين وتامر حسين

تستعيد الفنانة شيرين عبد الوهاب، نشاطها الغنائي مرة أخرى بعد فترة توقف كبيرة عن طرحها أغاني جديدة، بعد انفصالها عن حسام حبيب، خلال الأيام القليلة الماضية.

شيرين عبد الوهاب داخل الاستديو لتسجيل أغاني جديدة

ونشر الموزع توما، صورة تجمعه بشيرين عبد الوهاب، وعزيز الشافعي، وتامر حسين، ومدين، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق قائلا:«شرين عبد الوهاب soon».

وتصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب حديث منصات التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس الجمعة، بعدما انتشرت مجموعة من الصور لها، في أول ظهور بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب.

وترجع مجموعة الصور التي انتشرت للفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى فيديو كشفت عنه مصممة الأزياء زينة زكي، عبر صفحتها الخاصة على منصة تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت فيه رفقة شيرين، وهي تصفها بملكة الإحساس، قائلة إن هذا يرجع إلى أن إحساسها صادق.

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بقلم أحمد عبد الرحمن