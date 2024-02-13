10 أعراض مبكرة تدل على الإصابة بمرض السكري.. «لو ظهرت عليك اذهب للطبيب فورا»

مرض السكري يعتبر من الأمراض المزمنة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص في مختلف دول العالم، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة به منها تناول الأطعمة التي تحتوى على الدهون المشبعة، والسكريات.

أعراض مبكرة عديدة تدل على الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني منها كثرة التبول وخاصًة في فترة الليل، حيث من الممكن أن يحتاج الشخص إلى التبول أكثر من 3 مرات، الأمر الذي قد يدفعه للاستيقاظ من النوم وفقا لما ذكره الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني.

الأعراض المبكرة لمرض السكري

وتابع «موافي» خلال حديثه في إحدى البرامج، أن هناك أعراضا أساسية تدل على الإصابة بمرض السكري، لذلك من الضروري عند ظهورها التوجه إلى الطبيب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ومن ضمن هذه الأعراض أيضا الشعور بالعطش بشكل مستمر، فهو يعتبر من الأعراض التحذيرية لمرضى السكري، ويكون ذلك نتيجة فقدان السوائل بشكل زائد في البول، مضيفا أن يجب على الأشخاص الانتباه لفقدان الوزن غير المبرر، رغم تناول الأطعمة الغذائية بشكل مستمر.

مضاعفات مرض السكري

وحذر «موافي» من خطورة مرض السكري، وذلك لأن مضاعفاته تصل إلى حد الغرغرينة وبالتالي يؤدي إلى بتر العضو بسبب نقص الدم في الأطراف مثل القدمين، أو غيبوبة والتي تحدث بسبب نتيجة نقص حاد في مستويات السكر بالدم، وأيضا بسبب ارتفاع شديد به، أو التهاب شديد وتصلب بالأعصاب والشرايين.

وكانت وزارة الصحة والسكان، نشرت في وقت سابق عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن الأعراض التي تدل على الإصابة بمرض السكري ومنها:

- العطش الشديد

- جفاف الفم

- نقص مفاجئ في الوزن

- تأخر التئام الجروح

- حكة والتهابات جلدية

- ألم وتنمل في الأطراف

- اضطرابات في البصر

- حرارة في القدمين

- كثرة التبول