القس رفعت فكري: ما تقوم به قوات الاحتلال في رفح الفلسطينية تصعيد غير مسبوق

قال القس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية، إن ما تقوم به قوات الاحتلال في رفح، اعتداء وعدوان غير مسبوق على الفلسطينين، حيث يتزايد أعداد الذين طرحوا في هذه الحرب بشكل مستمر، مضيفاً أن الوصول لرفح الفلسطينينة يعد تصعيد غير مسبوق.

وأدان «فكري» ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من اعتداءات على الفلسطينيين، قائلا: «نحن نرفض وندين اعتداءات جيش الاحتلال على الأبرياء».

وطالب في تصريحات لـ«الوطن» المجتمع الدولي، بالتدخل لوقف هذا الصراع، موضحا أنه حان الوقت لوقف هذا الصراع الإسرائيلي بشكل نهائي، حيث يموت أبرياء يوميا في هذه الحرب ليس لهم ذنب من الجانبين، قائلا: «على المجتمع الدولي لما له من ثقل أن يتدخل، ويلزم إسرائيل والفلسطينيين بالمفاوضات بين الطرفين».

وأوضح القس رفعت أن هناك اتفاقيات بين الجانبين منذ بداية الصراع، لم يعمل بها مثل اتفاقية أوسلو 1993 والمبادرة العربية للسلام، التي قامت بها السعودية سنة 2002، كل هذه المبادرات تحتاج فقط إلى إلزام الطرفين بها، لإنهاء هذا الصراع وقبول الحلول المطروحة.