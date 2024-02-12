وزارة الشباب تطلق فعاليات مبادرة التوعية بسرطان الثدي.. فحوصات مجانية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع الكيان الشبابي «اتحاد طلاب تحيا مصر»، أولى فعاليات المبادرة المجتمعية «وقاية تحيا مصر»، للكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي، والوقاية من الامراض المزمنة، وذلك بمركز شباب الخيالة في محافظة القاهرة.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن المبادرة تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية والواجب المجتمعي لدعم المبادرات الوطنية لبرامج التوعية الصحية .

إجراء فحوصات مجانية للنساء

وأضافت الوزارة، أنه من المقرر أن تجوب هذه الحملة عددا من مراكز شباب الجمهورية داخل المناطق والقرى في أماكن السكن البديل للعشوائيات، والوصول إلى النساء في مختلف المناطق، وإجراء الفحوصات المجانية لهن، وتوعيتهن بأهمية الفحص المبكر، بمشاركة أطباء وأخصائيين ومختلف التجهيزات اللازمة للكشف عن هذا المرض، خاصة وأن نسبة الشفاء من مرض سرطان الثدي ترتفع لأكثر من 90% في حال الكشف المبكر عنه".

وتضمنت الفعاليات، تنفيذ نشاط رياضي نسائي لتعزيز الرياضة لدي السيدات، أنشطة توعوية بأهمية الكشف المبكر وكيفية الوقاية من سرطان الثدي والفحص الذاتي الشهري، وقياس الضغط و السكر وتقديم نصائح للحفاظ علي صحة سليمة، نشاط ترفيهي للأطفال.

أنشطة توعوية افتراضية

وصاحبت الفعاليات تنفيذ حزمة من الأنشطة التوعوية الافتراضية، من خلال نشر الرسائل التوعوية في وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة، وعرض الفيديوهات التوعوية في شاشات المنشآت الشبابية والرياضة، لتشجيع أفراد المجتمع على الكشف المبكر لسرطان الثدي وأهمية الفحص الذاتي، وتشجيعهم على اتباع أنماط حياة صحية للوقاية من السرطان بهدف خلق مجتمع مثقف وواع بمخاطر المرض وطرق الوقاية منه