«الصحة» تحذر السيدات من «الدهون المشبعة»: خطر يهدد بسرطان الثدي

نصحت وزارة الصحة والسكان السيدات بضرورة مراقبة وزنهنّ والحفاظ على صحة أجسادهنّ للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي، لافتة إلى أنَّ زيادة الوزن غير مفيدة للجسم لأنّها تزيد من نسبة الإصابة بسرطان الثدي بين السيدات.

سرطان الثدي الأكثر انتشارًا في العالم

وأوضحت وزارة الصحة، في تقرير أصدرَته اليوم، أنَّ سرطان الثدي من أكثر السرطان انتشارا في العالم، مؤكّدة أهمية اتباع نظام غذائي قائم على الخضروات والفاكهة والبعد عن الوجبات السريعة والمأكولات التي تحتوى على الدهون المشبعة، مشددة على أهمية ممارسة التمارين الرياضية بمعدل نصف ساعة على الأقل بشكل يومي لتعزيز الجهاز المناعي للجسم.

وأكّد مصدر بوزارة الصحة لـ«الوطن» ارتفاع معدلات السمنة بين السيدات عن الرجال خلال العام الماضي، موضحًا أنَّ السمنة تزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض على رأسها سرطان الثدي والأمراض القلبية.

علاج مجاني في مبادرة «الكشف عن سرطان الثدي»

وتحرص وزارة الصحة على العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بهدف النهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى الإصابة بمضاعفات صحية بالغة ورفع التوعية الصحية لدى المواطنين بشأن الأمراض المعدية وغير المعدية.

وأشارت وزارة الصحة إلى مبادرة الرئيس الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، لافتة إلى أنَّ تلك المبادرة تعمل بشكل يومي من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا داخل جميع الوحدات الصحية وبشكل مجاني، فلا تتحمل السيدات أي أعباء مالية خلال رحلة الكشف والعلاج.