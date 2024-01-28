طرق الوقاية من عودة ورم الثدي بعد الشفاء.. «خطوات بسيطة تحافظ على صحتك»

أكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، مواصلة حملة التوعية الخاصة بمبادرة 100 مليون صحة، لمكافحة وعلاج الأورام السرطانية، مشيرًا إلى أهمية اتباع عدد من الطرق لمنع عودة الإصابة بسرطان الثدي لدى السيدات بعد مرحلة الشفاء.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لـ«الوطن»، إلى أنّ أهم مرحلة لمنع ورم سرطان الثدي، تكمن في اتباع عادات يومية بسيطة، أهمها استكمال خطة العلاج: «الخطوة دي مهمة جدًا في منع عودة المرض مرة تانية، خصوصًا لو كانت خطة العلاج هرمونية».

الوزن الصحي والتغذية السليمة

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنّ الحفاظ على الوزن الصحي والتغذية السليمة، من أبرز الأشياء اللازمة لمكافحة عودة سرطان الثدي مرة أخرى، إذ إنّ الوزن الصحي أو تقليل الوزن في أثناء مرحلة العلاج أو بعده، يقلل من فرص عودة الورم، مشيرًا إلى أن الأبحاث أثبتت أنّ الحالات المتعافية التي تعتمد على تناول الخضار والفاكهة والحبوب الكاملة ومصادر البروتين مثل الأسماك والفراخ، كانت نسبة ارتداد المرض لديها أقل بكثير.

ممارسة الرياضة

وأشار إلى أنّ ممارسة الرياضة، من أهم طرق الوقاية من عودة المرض، مؤكدًا أنّ النشاط البدني عمومًا، له صلة بانخفاض خطر عودة الورم، إضافة إلى الابتعاد عن التوتر العصبي والقلق.

المشاركة في الأنشطة الاجتماعية

ونصح المتعافيات، بضرورة المشاركة في أنشطة اجتماعية، لأنها خطوة مهمة لتقليل فرص ارتداد المرض مرة ثانية، مع الابتعاد عن الكحوليات والتدخين لأنهما من المصادر التي لها علاقة قوية بارتداد المرض، بما فيها التدخين السلبي.

المتابعة الدورية

وأكد أنّ المتابعة الدورية تعتبر من أهم الخطوات للاطمئنان على سلامة المتعافيات، مشيرًا إلى أهمية متابعة الحالة الصحية عن طريق التحاليل التي تُطلب كل 6 أشهر، مضيفًا أنّ مبادرة صحة المرأة، توفر الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان، إضافة إلى النصيحة والمعلومة.