صبري فواز يكشف حقيقة مشاركته في موسم رمضان 2024: أحتاج لبعض الراحة

انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء عن مشاركة الفنان صبري فواز في بطولة مسلسل «جودر» للفنان ياسر جلال، والذى كان يحمل اسم «ألف ليلة وليلة»، وهو ما نفاه «فواز» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن».

صبري فواز يتحدث عن رمضان 2024

وأضاف «فواز»، أنه لن يشارك بأي عمل فنى في موسم رمضان 2024؛ لانشغاله الفترة الماضية بتصوير مسلسل «وبينا ميعاد 2»، والذى استغرق وقتا طويلا في التحضيرات والتصوير، ولم يكن لديه وقت لاختيار عمل فني آخر.

وأوضح «فواز»، أنه يحتاج لبعض الراحة والاسترخاء، لاستعادة نشاطه الفني مرة أخرى، قائلاً: «أنا في إجازة الفترة دين لأني محتاج أرتاح شوية».

ويشارك في بطولة مسلسل «وبينا ميعاد2» كل من شيرين رضا، وصبري فواز، ومحمد سليمان، وأميرة أديب، ومدحت صالح، وبسمة، ويوسف الكدواني، وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال.