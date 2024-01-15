صبري فواز: واقعية الأحداث سبب نجاح مسلسل وبينا ميعاد

قال الفنان صبري فواز، إن الجزء الثاني من مسلسل وبينا معاد كان بطلب من الجمهور، بعد نجاح منقطع النظير للجزء الأول، كاشفا أن سبب نجاحه هو قربه من الجمهور وواقعية أحداثه.

الفن دوره إلقاء الضوء على المشكلات بالمجتمع

وأضاف الفنان صبري فواز خلال حوار ببرنامج السفيرة عزيزة على شاشة «dmc»، أن الفن ليس مطلوبا منه تقديم الحلول لكن دوره إلقاء الضوء على المشكلات الموجودة بالمجتمع، كاشفا عن حرصه أن يكون سعيدا خلال تأدية مشاهده بهذا المسلسل وبكل الأعمال.

وأعرب عن تمنياته بنجاح الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد بعد نجاح الأول، وسعادته خلال تمثيل مشاهد مسلسل، لافتا إلى أن أهم رسائل المسلسل هي ضرورة أن يستمع الأب لأبنائه والغوص بمشكلاتهم.

ولفت إلى أن أصعب المشاهد كانت تتضمن مواجهات صعبة بينه وبين الفنانة شيرين رضا، وبينه وبين أبنائه، لافتا إلى أن هذه المشاهد ستلمس الآباء بالبيوت بشدة.