صبري فواز: تخوفت من خوض تجربة الجزء الثاني لـ«وبينا ميعاد»

قال الفنان صبري فواز، إن مسلسل «وبينا ميعاد»، حقق نجاحا جماهيريا كبيرا مع الجمهور، وهو ما جعل صناعه يفكرون فى تقديم جزء ثانٍ من الأحداث خاصة أن تيمة العمل تسمح بذلك وجرت مناقشة قضايا اجتماعية جديدة.

تفاصيل مشاركة صبري فواز بمسلسل «وبينا ميعاد 2»

وأضاف «فواز»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تخوف من فكرة الجزء الثاني لأن أغلب الأعمال الدرامية ذات الأجواء المتعددة ليست مضمونة النجاح؛ بل ويضر بنجاح الجزء الأول مع الجمهور، ولكن بعد اطلاعه على سيناريو الجزء الثاني وجد متعة جديدة في تناول مشكلات الشباب والجيل الحالي، وتحمس لها.

أحداث الجزء الثاني من مسلسل «وبينا ميعاد 2»

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل «وبينا ميعاد»، في إطار اجتماعي تشويقي حول العديد من المشكلات بين الشباب وفترة المراهقة وبداية الزواج وعن علاقة الآباء والأبناء وكيفية احتوائهم.

أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، محمد سليمان، أميرة أديب، يوسف الكدواني وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج وتأليف هاني كمال، وإنتاج ابراهيم حمودة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على شاشة Dmc من السبت إلى الأربعاء في الثامنة مساء، بالإضافة لمنصة Watch it.