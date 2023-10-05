صبري فواز يحتفل بتخرج ابنه بالتزامن مع ذكرى نصر أكتوبر: «عبور جديد»

بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد، احتفل الفنان صبري فواز بتخرج نجله «مروان» من كلية الهندسة، بمنشور على «فيسبوك»، تفاعل معه عدد كبير من محبيه ومتابعيه، الذين تسابقوا على تهنئته بنجاح ابنه، وبالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر وتحرير الأرض.

صبري فواز يحتفل بتخرج ابنه

وكتب صبري فواز، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يحتفل بتخرج نجله: «عبور جديد.. في ذكرى العبور العظيم.. اليوم حفل تخرج مهندس/ مروان صبري، الحمد لله».

وشهد منشور الفنان صبري فواز عديد من تعليقات التهنئة، فكتب أشرف زكي «الله اكبر بسم الله ماشاء الله، ربنا يفرح قلبك بيه ويجعل أيامه أجمل من أيامك، مبروك يا ابو الباش مهندس»، وكتب أحمد الرداد «ألف مبروك ودايما ناجح بإذن الله، ربنا يباركلك فيه يا رب وتفرح بيه دايما»، وكتبت زينب محمد «ألف مليار مبروك يا أجمل فنان ربنا يسعدك ويجبر بخاطرك في أعز الناس على قلبك من نجاح لنجاح يارب».

صبري فواز يتحدث عن نجله «مروان»

وسبق للفنان صبري فواز، في لقاءات تليفزيونية قديمة، الحديث عن ابنه مروان صبري، موضحًا أن اهتمامه بفن الراب جذبه إلى هذا الفن وعرف الكثير عنه: «بيستوقفني في عالم الراب مروان بابلو وأبو يوسف وويجز»، واهتم فواز بهذا الفن ليشارك ابنه اهتماماته: «أنا عرفتها علشان ابني مهتم بيها فعايز أشوفه هو مهتم بأيه».

وعن ابنته «صبا»، أوضح صبري فواز أنها مهتمة بـ الأعمال الكرتونية «إينيمي»، وأنه شاركها أيضًا اهتمامها، كما فعل مع شقيقها «مروان»: «صبا مهتمة بعالم الإينيمي اليباني والكوري، وده منتشر في العالم كله وكل الأطفال الصغيرة مهتمة به، فأنا لازم أروح أبص وأعرف أيه الحواديت وأيه الشخصيات اللي فيه علشان أبقى عارف بنتي مهتمة بأيه».

«بكشف نفسي قدامه».. العلاقة بين صبري فواز ونجله

وأوضح صبري فواز أن علاقته بنجله «مروان» هي علاقة صداقة، يشاركه كل تفاصيله وأسراره: «العلاقة بيني أنا ومروان دلوقتي أصدقاء، كأنه صاحبي من سني، والعلاقة بينا زي الأصدقاء الأنتيم بالظبط، أنا عندي أصدقاء ربنا يخليهم بقالنا 40 سنة مع بعض، هو علاقتي بيه زيهم بالظبط، كل الحاجات بقولها قدامه بوضوح وبكشف نفسي قدامه، وأنا وهو بنقول لبعض كل حاجة، ودايمًا باخد رأيه في كل حاجة».