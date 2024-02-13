لمدة 4 أيام.. ثلوج على سانت كاترين وأمطار رعدية تضرب المحافظات بالتزامن مع نوة الشمس

أعلنت غرف العمليات المركزية في المحافظات، سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية تتحول إلى ثلوج أحيانا في بعض المناطق وجبال سانت كاترين، مع تأثير الرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لا سيما في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

خريطة سقوط الأمطار اليوم في المحافظات

وأوضحت غرف العمليات أن خريطة سقوط الأمطار اليوم تضم 13 محافظة، هي «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، القاهرة، الجيزة، القليوبية، السويس» وتكون غزيرة إلى رعدية على مدار اليوم بنسبة تصل إلى 50%.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وتتعرض المحافظات لموجة من الطقس السيء واضطرابات في حالة الطقس خلال الساعات القادمة نظراً لتأثير ظاهرة الشمس الصغرى.

ورفعت الـ 13 محافظة درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيء وسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار.

وتشير التوقعات إلى استمرار سقوط الأمطار حتى يوم الجمعة المقبل 16 فبراير مع استمرار تأثير ظاهرة الرياح وانخفاض درجات الحرارة.

كما حذرت هذه المحافظات المواطنين بعدم النظر من النوافذ أثناء الرعد والبرق، بالإضافة إلى تجنب وقوف السيارات أسفل المنازل الآيلة للسقوط.