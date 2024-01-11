خريطة سقوط الأمطار اليوم في المحافظات.. تحذيرات للمواطنين وإعلان الطوارئ

أعلنت غرف العمليات في المحافظات خريطة سقوط الأمطار اليوم ورفع حالة الاستعدادات، حيث تصل نسبة سقوط الأمطار المتوسطة علي المحافظات بنسبة 60% تقريبًا على محافظات الإسكندرية، وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة، ومطروح، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، بينما يتوقع سقوط أمطار بنسبة 30% على محافظات الشرقية السويس وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والقاهرة الكبرى، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

خريطة سقوط الأمطار

ويشهد طقس المحافظات بخريطة سقوط الأمطار اليوم، انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة مع زيادة نشاط حركة الرياح و اضطراب حركة الملاحة البحرية في المدن الواقعة منها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ما دعا المحافظات الساحلية لإصدار تعليمات بمتابعة حركة ارتفاع الموج حيث يصل إلى 3 أمتار ونصف، والتحذير من الصيد في كفر الشيخ والإسكندرية ومطروح.

ودعت المحافظات التي تشهد سقوط أمطار اليوم المواطنين لتجنب لمس أعمدة الإنارة أثناء المطر وعدم السير أسفل الشرفات المتهالكة، مع تجنب خروج أمراض الجهاز التنفسي وحساسية العيون فور نشوب الرياح

كسح مياه الأمطار وحفظ حركة السير

كما أعلنت شركات المياه بمدن القناة والشرقية ومطروح وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية التي شملتها خريطة سقوط الأمطار اليوم الخميس كامل استعدادها لكسح الأمطار من أماكن تجمعها فور السقوط حفاظا على حركة السير.

طقس الأيام المقبلة

ويستمر سقوط الأمطار واضراب حركة الملاحة والتغيرات في طقس الايام القادمة، مع انخفاض درجات الحرارة ووجود نشاط رياح حتي يوم الإثنين 15 يناير الجاري.