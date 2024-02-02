خريطة سقوط الأمطار في المحافظات اليوم.. ثلوج وعواصف رعدية

حددت غرف العمليات في المحافظات خريطة سقوط الأمطار في المحافظات اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير، وعددها 17 محافظة سوف تتساقط عليها الأمطار منها رعدية ونزول حبات البرد، وتعد هي الأعنف منذ بدء فصل الشتاء 2024 على محافظة الإسكندرية، مؤكدة على رفع حالة الطوارئ القصوى في كل المحافظات.

أمطار على المحافظات اليوم الجمعة

وتعرض «الوطن» خريطة سقوط الأمطار والثلوج في المحافظات، في طقس اليوم الجمعة، بحسب تقرير غرف عمليات المحافظات وتكون عواصف رعدية تصاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة بحبات البرد ،على محافظات «الإسكندرية - مطروح - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - الدقهلية - بورسعيد - شمال سيناء».

وتسقط خلال اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات «القاهرة - الجيزة - القليوبية - الغربية - الشرقية - المنوفية - مدن القناة - منطقة خليج السويس - وسط سيناء».

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وأكدت غرف عمليات المحافظات أن هذا اليوم تكون فيه درجات الحرارة منخفضة نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد، وتنشط فيه الرياح خاصة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، كما أن مدينة سانت كاترين في جنوب سيناء سجلت أقل درجة حرارة 3- تحت الصفر لأول مرة في فصل شتاء 2024، مما صاحبها بسقوط الثلوج على المرتفعات.

- القاهرة والوجه البحري، العظمى 16 درجة والصغرى 9 درجات.

- السواحل الشمالية الغربية، 16 درجة العظمى، والصغرى 9 درجات.

- السواحل الشمالية الشرقية، 18 درجة و9 درجات الصغرى.

- جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، العظمى، 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد، العظمى 17 والصغرى 4 درجات.

- جنوب الصعيد، العظمى 18 درجة، والصغرى 8 درجات.