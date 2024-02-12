متحدث الأمن القومي الأمريكي: رفح الفلسطينية مكتظة بالأبرياء ومن الصعب تنفيذ عملية عسكرية بها

وسط استمرار عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعرف أن هناك مجموعات كبيرة من الفصائل الفلسطينية تتواجد في مناطق مختلفة من جنوب قطاع غزة، بعد ضغط جيش الاحتلال عليها في المناطق الشمالية.

تواجد مسلحي الفصائل يشكل خطراً على أرواح المدنيين

وقال «كيربي» إن تواجد الفصائل الفلسطينية يشكل خطراً على ارواح المدنيين في مدينة رفح، في ظل استهداف جيش الاحتلال لهم في تلك المنطقة، مشيراً إلى أن واشنطن حثت حكومة إسرائيل على توخي الحذر في عملياتها العسكرية، التي تستهدف عناصر الفصائل المسلحة في الجنوب، وفقاً لما أورد موقع قناة «العربية».

«كيربي» يحذر من العمليات العسكرية على مدينة رفح

كما أوضح «كيربي» انه من الصعب تنفيذ أي عملية عسكرية في مدينة رفح، كونها بيئة مغلقة مكتظة بالمدنيين الأبرياء، الذين فروا من مناطق قطاع غزة خوفاً من الموت، مضيفاً أن الولايات المتحدة لا ترغب في تعرض أي مواطن مدني، سواء فلسطيني أو من الإسرائيليين، للخطر.

«كيربي»: الولايات المتحدة تسعى لعقد هدنة إنسانية

وأكد «كيربي» أن واشنطن تسعى لإبرام هدنة إنسانية لوقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، بالإضافة إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، وتقديم المساعدات التي يحتاجون إليها، مشيراً إلى أن المفاوضات الأخيرة حققت بعض التقدم، ولكن مازال علينا العمل بشكل أكبر، واختتم بقوله: «لا نزال ندعم وقف القتال لفترة طويلة لأغراض إنسانية».