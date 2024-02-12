نصر سالم: حدودنا خط أحمر.. ودفع الفلسطينيين إليها عدوان غير مباشر

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بالأكاديمية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن مصر الدولة الوحيدة التي تتحدث الآن، لكن مطلوب أيضًا موقف عالمي داعم للموقف الفلسطيني، موضحًا أن حدود مصر خط أحمر، ودفع أي أشقاء فلسطينيين على الحدود ليس تهديد فقط، لكنه عدوان غير مباشر.

التحركات الأمريكية الأخيرة غطاء للتمويه

أضاف «سالم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن ما يحدث من الجانب الأمريكي خلال الفترة الحالية هو غطاء للتمويه، موضحًا أن العملية التي نفذتها إسرائيل، وتحرير 2 من الرهائن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، ستشجعهم على القيام وتنفيذ عمليات مشابهة.

الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الهدف الإسرائيلي من الحرب

وشدد على أن الهدف العسكري الذي كان معلنا من البداية بالنسبة لإسرائيل، هو تحرير الرهائن والقضاء على حركة حماس، إلا أن الهدف الظاهر الآن، هو الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.