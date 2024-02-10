تقرير يرصد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم ممتلكات الفلسطينيين في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، حيث أقدم جنود الاحتلال على هدم غرفة زراعية في بلدة «قراوة بني حسان»، غربي «سلفيت».

كما أقدم مستعمرون متطرفون، من مستعمرات «متسبي يائير»، و«سوسيا»، مدججين بالسلاح، وفي حماية قوات الاحتلال الإسرائلي، على التعدي على عدد من المزارعين ورعاة الماشية في «مسافر يطا»، جنوبي الخليل.

وكذلك أقدم جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي على دهس ناقة في منطقة «أم حميطة»، قرب قرية «الحلاوة»، بقضاء «مسافر يطا»، وفقاً لما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» اليوم السبت.

واستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مضخة باطون من قرية «رافات»، عقب اقتحامها القرية الواقعة غرب «سلفيت»، فيما أصيب فلسطينيان اثنان، بينهم طفل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال غرب القدس المحتلة.

أبو ردينة يدعو العالم لوقف العدوان الإسرائيلي

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، ومحاولة تهجير الفلسطينيين، لا يعفيان إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من المسؤولية، داعياً العالم إلى الوقوف صفًا واحدًا، لوقف هذا العدوان الإسرائيلي وشلال الدم الفلسطيني ووقف التهجير.

وفي بيان، حذرت جامعة الدول العربية من التبعات الخطيرة لقيام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منطقة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، وشدد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، في بيان، على أن نوايا الاحتلال بفرض واقع النزوح على مئات الآلاف من الفلسطينيين، هي خطة مكشوفة ومرفوضة تنطوي على تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي.