أحمد نادر جلال في مهمة شديدة الصعوبة بسبب «بيت الرفاعي»

يعكف هذه الأيام المُخرج أحمد نادر جلال، على الانتهاء من عمليات مونتاج الحلقات الأولى من مسلسل «بيت الرفاعي»، للنجم أمير كرارة، المقرر أن يشارك به في دراما رمضان 2024، الذي سيعرض على إحدى قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية.

وانتهى أمير كرارة اليوم وأمس، من تصوير بعض المشاهد في منطقة شبرا، تحديدا بشارع طوسون، تِلك المشاهد التي تدور في «الحارة»، بخلاف مشاهد المنزل، «بيت الرفاعي»، الموجود في منطقة عرابي بشبرا.

وقال مصدر لـ«الوطن»، إن نادر جلال في مهمة شديدة الصعوبة حيث عليه الجمع بين التصوير والسهر في المونتاج، خاصة أن المسلسل قطع شوطا طويلا في تصوير حلقاته، حيث من المرجح أن ينتهي صناعه من التصوير قبل بدء الموسم الرمضاني.

بيت الرفاعي يُعرض يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة، عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف، إضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب، ومن المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا، وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.