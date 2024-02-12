الصور الأولى من كواليس مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

يواصل صناع مسلسل بيت الرفاعي، الذي يخوض من خلاله الفنان أمير كرارة السباق الرمضاني لعام 2024، تصوير باقي مشاهد العمل على قدم وساق، استعدادا للعرض في الشهر الكريم.

الصور الأولى من مسلسل بيت الرفاعي

وحصلت «الوطن» على الصور الأولى من داخل كواليس تصوير مسلسل بيت الرفاعي، والذي يظهر من خلالها عدد من الأبطال، من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وسيد رجب وأحمد فؤاد سليم وملك قورة وميرنا جميل والمخرج حسين المنباوي.

وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي حول بيت المعلم محمود الرفاعي، ذلك الرجل الثرى والمعروف بالخير، والمحبوب من جميع أهالي نزلة السمان، لكنه في حقيقة الأمر تاجر آثار.

يذكر أن الفنان أمير كرارة شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل سوق الكانتو، وتعاون فيه مع عدد من الفنانين، من بينهم فتحي عبد الوهاب وأحمد صلاح حسني ومها نصار وعبد العزيز مخيون وعدد آخر من الفنانين.