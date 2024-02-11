أمير كرارة في شوارع شبرا لتصوير مشاهد «بيت الرفاعي»

يواصل المُخرج أحمد نادر جلال تصوير مسلسل «بيت الرفاعي»، المقرر أن يُشارك في الموسم الدرامي الرمضاني 2024، وهو المسلسل الذي يلعب بطولته النجم أمير كرارة، ويعود من خلاله للدراما الشعبية مرة أخرى.

وقال مصدر من فريق العمل، إن أمير كرارة وأحمد نادر جلال بدأ تصوير مشاهد الشوارع، وتحديدًا في شارع طوسون بمنطقة شبرا مصر وروض الفرج، ويمكثا هناك يومين، اليوم والغد لتصوير هذه المشاهد، وذلك بعدما انتهيا من تصوير بعد المشاهد في استوديو المغربي أمس.

مسلسل بيت الرفاعي يُعرض على إحدى قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية بجانب عرضه على منصة وواتش إيت، ويشارك في بطولته بجانب أمير كرارة، عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف، إضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب، ومن المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا، وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.