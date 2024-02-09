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فريق «بيت الرفاعي» راحة اليوم وأمير كرارة يعود غدًا للمستشفى

كتب:

أحمد شعراني
07:43 م | الجمعة 09 فبراير 2024
مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي

عاد اليوم النجم أمير كرارة من مدينة ومحافظة الإسكندرية حيث كان يصور بعض مشاهد مسلسله الرمضاني «بيت الرفاعي» هناك، والتي تدور أحداثها في مدينة عروس البحر، حيث ذهب كرارة الأربعاء ومكث هناك الأربعاء والخميس، وجاء اليوم الجمعة.

وقال مصدر من داخل العمل، إن المخرج أحمد نادر جلال قرر إعطاء فريق وصناع العمل، إجازة اليوم للراحة من سفر الإسكندرية، على أن يعود التصوير غدًا، بالنجم أمير كرارة في ستوديو مغربي للتصوير في لوكيشن داخلي لمستشفى لمدة يوم واحد فقط، حيث تدور بعض الأحداث داخل المستشفى، حيث يظهر أمير كرارة في شخصية طبيب.

يشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي، عدد كبير من الفنانين أبرزهم أمير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف، إضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب، ومن المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا، وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

 

 

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بقلم أحمد شعراني