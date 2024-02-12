عضو التحالف الوطني: نتنياهو وحكومته يرتكبون جرائم ضد القوانين الدولية والإنسانية

أدان عصام عبدالرحمن، مدير المركز الإعلامي لمؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التصعيدات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، مؤكداً أن ما يقوم به نتنياهو وحكومته أمر ترفضه كل القوانين الإنسانية والدولية.

المؤسسة سوف تواصل تقديم الدعم والمساعدات

وأضاف عبدالرحمن، في تصريح لـ«الوطن»، أن المؤسسة تؤكد على جهود الدولة المصرية بكل مستوياتها وجهود القيادة السياسية في دعم الأشقاء في قطاع غزة على كل المستويات منذ بداية الأحداث وحتى اليوم، مشيراً إلى أن المؤسسة تواصل في إطار دورها وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دعمها للأشقاء في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المؤسسة سوف تواصل تقديم الدعم والمساعدات من خلال المشاركة في قوافل التحالف «مسافة السكة».

وأكد مدير المركز الإعلامي لمؤسسة صناع الخير أن إعاقة الجانب الإسرائيلي لدخول المساعدات إلى قطاع غزة أمر مرفوض، مشيرا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أكد منذ بداية الأحداث أهمية دخول المساعدات الإنسانية، وأهمية تطبيق القانون والمواثيق الدولية في إدخال المساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة دون معوقات.

وأضاف أنه مع تفاقم الأحداث داخل قطاع غزة، ومن واقع عمل المؤسسة الميداني، الإغاثي، نؤكد أن أي تهديد لتنفيذ عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية سوف يؤثر بشكل حتمي على تدفق المساعدات، إن لم يمنحها من الأساس وهو ما يعرض حياة أكثر من مليون و400 ألف نازح ومقيم برفح للخطر، ما يفاقم الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بالقطاع منذ بداية العمليات العسكرية وحتى اليوم.