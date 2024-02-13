طوارئ القناة تحذر من أمطار اليوم وانخفاض في درجات الحرارة

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في مدن القناة وسيناء من طقس اليوم الثلاثاء، وسقوط أمطار على معظم أنحاء المحافظة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة على معظم المحافظات ونشاط للرياح.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية إن طقس اليوم دافئ نهاراً على مدن القناة وسيناء، بارد ليلا وفي الساعات الأولي من الصباح، مشيرا إلى أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

أماكن سقوط الأمطار غدا في مدن القناة وسيناء

وقال بيان الشبكة الوطنية للطوارئ، إن أمطار خفيفة تسقط اليوم بعض المناطق من محافظات القناة وعلى فترات متقطعة بنسبة حدوث 40%، بالتزامن مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بعض المناطق وعلى فترات متقطعة.

وتتساقط الأمطار على مدن بورسعيد، والإسماعيلية والسويس وأجزاء من شمال سيناء، وتمتد الأمطار على بعض الطرق كطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي وطريق الإسماعيلية بورسعيد ومحور 60 يونيو.

تحذيرات للمواطنين والسائقين

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين في مدن القناة وسيناء، من السير بسرعات عالية على الطرق السريعة والصحراوية، خلال سقوط الأمطار مطالبة قائدي السيارات بالسير بسرعة 60 كيلو متر في الساعة بحد أقصى لعدم وقوع أي حوادث مرورية.