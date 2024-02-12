أماكن سقوط أمطار خلال التقلبات الجوية.. تشمل 7 محافظات ويصاحبها ثلوج

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عدم استقرار الأحوال الجوية بدء من الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أن التقلبات الجوية يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء، وأمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق، لذا نوضح في هذا التقرير، أماكن سقوط الأمطار من يوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع.

أماكن سقوط أمطار خلال فترة التقلبات الجوية

وحددت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط أمطار خلال فترة التقلبات الجوية، مشيرة إلى أنها تكون متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء.

وتتساقط أمطار متوسطة ورعدية الأربعاء 14 فبراير على مطروح والأسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

كما تتساقط أمطار خفيفة على خليج السويس والصحراء الغربية وشمال الصعيد، وتمتد إلى جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء والقاهرة والجيزة والقليوبية وشمال الصعيد.

سقوط أمطار غزيرة وثلوج على عدة مدن

ويشهد يومي الخميس والجمعة سقوط أمطار تترواح من متوسطة إلى غزيرة ورعدية، وقد تكون مصحوبة بحبات البرد على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

وتتساقط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومنطقة خليج السويس وسيناء، وتمتد خفيفة إلى متوسطة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ونصحت الأرصاد المواطنين، باتخاذ كل التدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة يوم الأربعاء

ويأتي متوسط درجات الحرارة يوم الأربعاء 14 فبراير على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري، الكبرى 19- 18 والصغري 10-12 درجة.

السواحل الشمالية، الكبرى 17- 16 والصغري 9-10 درجة.

شمال الصعيد، الكبرى 19- 21 والصغري 6-7 درجة.

جنوب الصعيد، الكبرى 22- 25 والصغري 9-11 درجة.