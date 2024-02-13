حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13-2-2023.. سقوط أمطار خفيفة ورياح مثيرة للرمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13-2-2023، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلًا للدفء على السواحل الشمالية الغربية، وبارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مشيرة إلى أنها تمتد ليلاً إلى مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتابعت الأرصاد الجوية أنه تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة

وتوقعت الأرصاد الجوية نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.