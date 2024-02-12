«الأرصاد» تحذر من طقس الأيام المقبلة.. أمطار ثلجية تضرب 8 محافظات

يشهد طقس الأيام المقبلة في المحافظات، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، في ظل وجود فرص سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك بالتزامن مع تعرض المحافظات إلى نوة الشمس الكبرى، التي تضرب البلاد منتصف شهر فبراير الجاري، حيث تشهد البلاد طقسًا باردًا نهارًا، شديد البرودة ليلاً، مع تكون الصقيع على المزروعات في محافظتي جنوب سيناء والوادي الجديد، وفقًا لبيان غرف العمليات المركزية في المحافظات.

وحذرت الأرصاد الجوية، من أمطار ثلجية تضرب 8 محافظات، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة، ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب الأنحاء، خصوصًا في الفترة من الأربعاء 14 وحتى الجمعة 16 فبراير الجاري.

فرص سقوط الأمطار بالتزامن مع نوة الشمس

- الأربعاء 14 فبراير: سقوط أمطار رعدية على محافظات «مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، بورسعيد، الدقهلية»، وتكون خفيفة على «مناطق من خليج السويس، الصحراء الغربية، شمال الصعيد، جنوب الوجه البحري، القناة، القاهرة، الجيزة ، القليوبية، شمال الصعيد».

- الخميس 15 فبراير: تشهد المحافظات سقوط أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد، وذلك في «الإسكندرية، مطروح، الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، بورسعيد، شمال سيناء»، وتكون متوسطة على «مدن القناة، خليج السويس، شمال الصعيد».

- الجمعة 16 فبراير: أمطار غزيرة على «الإسكندرية، مطروح، الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، بورسعيد، شمال سيناء»، وتكون متوسطة على «جنوب الوجه البحري، خليج السويس، سيناء، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد».

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

وكشفت الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليسود طقس بارد نهارًا يتحول إلى شديد البرودة ليلًا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، ومحافظة الوادي الجديد، فضلًا عن نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتسجل درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى، ضمن توقعات طقس الأيام المقبلة، ما بين 8 و9 درجات مئوية.

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ متوسط درجات الحرارة من الأربعاء 14 فبراير إلى الجمعة 16 فبراير تكون كالآتي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى تتراوح بين 18 و19 درجة والصغرى تتراوح بين 10 و12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى تتراوح بين 16 و17 درجة والصغرى تتراوح بين 9 و10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى تتراوح بين 19 و21 درجة فيما تسجل الصغرى بين 6 و7 درجات.

- جنوب الصعيد: تتراوح العظمى بين 22 و25 درجة فيما تسجل الصغرى بين 9 و11 درجة.

و تشهد قمم جبال سانت كاترين في محافظة البحر الأحمر، تكوّن الثلوج، إذ تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر.