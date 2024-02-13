«شباب كفر الشيخ» تجري المقابلات الشخصية للنشء للقبول ببرنامج «سفراء ضد الفساد»

أجرت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، المقابلات الشخصية للنشء لاختيار 60 من المشاركين في برنامج «سفراء ضد الفساد»، لتدريبهم لمدة 5 أيام بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

برنامج «سفراء ضد الفساد»

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن برنامج «سفراء ضد الفساد» يهدف إلى تنمية الوعي لدى النشء، وترسيخ مبادئ مواجهة الفساد المجتمعي، والتأكيد على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية المجتمعية، بالإضافة إلى السعي نحو التقدم، والدفع بعجلة التنمية نحو بناء الدولة المصرية، والتدريب على تعزيز وترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن، وتأصيل النزاهة والشفافية داخل نفوس النشء، لخلق مجتمع مصري متماسك خال من الفساد، ويسعى للتقدم من خلال أنشطة نبذ العنف، وأنشطة عدم التمييز ومواجهته.

إجراء المقابلات لطلائع مراكز الشباب

تم إجراء المقابلات لطلائع مراكز الشباب بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وحضور لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، وتشكلت لجنة الاختيار من ممثلي إداره تنمية النشء ومنسقي «سفراء ضد الفساد» وهم أحمد طارق، منسق البرنامج، ودعاء راشد، «مدرب»، ونورا أبو زيد، «ميسر».