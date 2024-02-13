حسام حبيب يحذف بوستر أغنيه «كدابة» بعد ساعات من طرحه

فوجي جمهور ومحبي الفنان حسام حبيب بحذف بوستر أغنيته الجديدة «كدابة» والذي طرحة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام منذ قليل.

حسام حبيب يطرح بوستر كدابة

وطرح الفنان حسام حبيب، منذ قليل البوستر الرسمي للأغنية الجديدة، والتي تحمل اسم «كدابة» ولكنه لم يكشف عن أي تفاصيل حتى الآن.

عودة حسام وشيرين

وتردد مؤخرا داخل الوسط الفني عودة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد انفصال أشهر قليلة، وأكد مصدر مقرب لـ«الوطن» في تصريح سابق أن الثنائي بالفعل لديه نية للعودة ولكن لن يعلنوا في الوقت الحاضر.