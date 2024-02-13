بطولة روجينا.. الصور الأولى من مسلسل سر إلهي

حصلت «الوطن» على الصور الأولى من مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024.

أبطال مسلسل سر إلهي

ويضم مسلسل سر إلهي مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب روجينا أبرزهم: صلاح عبدالله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، محمد ثروت، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج أشرف ذكي.

أحداث مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي عبارة عن 15 حلقة، وتجسد روجينا خلال الأحداث دور سيدة من حي شعبي متزوجة من الفنان محمد ثروت، تدخل في صراعات عديدة ويعد المسلسل التعاون الثالث على التوالي بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما قدما سويًا مسلسلي «انحراف وستهم».