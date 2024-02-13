رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل من 45 إلى 60 ألف.. تعرف على موعد التطبيق

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية، عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور لـ6 آلاف جنيه ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص إلى 60 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 45 ألف جنيه.

زيادة حد الإعفاء الضريبي

وأشار مجدي بدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه تم زيادة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص 3 مرات خلال عام، المرة الأولى بنسبة 25% والثانية 15% والحالية 33%.

وذكر بدوي، أن زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه سنويًا، يعني أنه سيتم إعفاء أصحاب الراتب تحت 5 آلاف جنيه شهريًا من الضرائب.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وتابع أن يتم تنفيذ ذلك بداية من شهر مارس المقبل، وكذلك الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 6 آلاف جنيه، موضحًا أن أي موظف جديد أو موظف في مصر يعمل بالجهاز الإداري للدولة، سيحصل على الحد الأدنى للراتب الـ6 آلاف جنيه.