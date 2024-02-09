«تجارية الأقصر»: رفع الحد الأدنى للأجور يساهم في تحسين معيشة المواطنين

رحب يحيى محمد يحيى رئيس الغرفة التجارية بمحافظه الأقصر، وجميع منتسبي وتجار الغرفة، بحزمة القرارات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وقرارات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري.

قرارات الرئيس السيسي تساهم في تحسن المعيشة

وأضاف يحيى، في بيان صادر اليوم، أن تلك القرارات ستساهم في تحسن المعيشة لدى المواطن البسيط الذي يعاني من ارتفاع الأسعار بعد موجة التضخم العالمي التي أثرت على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن أعضاء غرفة الأقصر واتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، يؤيدون الرئيس السيسي في جميع القرارات التي تساهم في الحماية الاجتماعية للمواطن المصري البسيط وتوفير معيشة جيدة ورفع الأعباء والمساهمة في توفير السلع الغذائية بأقل الأسعار.

حزمة القرارات الاجتماعية العاجلة تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية

وأكد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، أن خطة الدولة في تخطي الأزمات الاقتصادية تشير إلى اهتمامها بالمواطن البسيط، مشيداً بقرارات الرئيس بدعم أصحاب المعاشات بزيادة تقدر بنحو 15% وتكلفة إجمالية حوالي 74 مليار جنيه.

وأشار إلى أن حزمة القرارات الاجتماعية العاجلة تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وتحسين الأوضاع مع الاستعداد لشهر رمضان المبارك والعمل على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال معارض «أهلا رمضان»، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة.