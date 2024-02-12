تفاصيل تنفيذ 16 مشروعا استثماريا في البحيرة.. توفر 343 فرصة عمل

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، موافقة اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة على إقامة 16 مشروعا استثماريا في مجالات مختلفة تتنوع ما بين التصنيع والإنتاج الحيواني وتعبئة وحفظ الحاصلات الزراعية والأسمدة والزيوت النباتية، تعمل على توفير 343 فرصة عمل لأبناء المحافظة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للاستثمار اليوم بمجمع دمنهور الثقافي، وجاءت المشاريع على النحو الآتي:-

تفاصيل إقامة 16 مشروعا استثماريا في البحيرة

- مصنع تقطيع وتشكيل وقص الكرتون بمركز أبو المطامير.

- محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية بمركز وادى النطرون.

- مشروع إنتاج داجني على بوادى النطرون بتكلفة 4 ملايين و 78 ألف جنيه ويوفر 15 فرصة عمل.

- نقل مستودع أنابيب بوتاجاز بدمنهور بتكلفة 2 مليون و105 آلاف جنيه ويوفر 5 فرص عمل.

- محطة فرز وتعبئة على بكفر الدوار بتكلفة 8 ملايين و187 ألف جنيه وتوفر 15 فرصة عمل.

- مشروع إنتاج حيواني بأبو المطامير بتكلفة 6 ملايين و472 ألف جنيه ويوفر 10 فرص عمل.

- مصنع تصنيع تجفيف وتغليف مواد غذائية بأبو المطامير بتكلفة 47 مليونا و405 آلاف جنيه ويوفر 126 فرصة عمل.

- مصنع تصنيع لحوم بأبو المطامير بتكلفه 87 مليونا و959 ألف جنيه ويوفر 29 فرصة عمل.

- مصنع تجميد خضروات وفاكهة بأبو المطامير بتكلفة 30 مليونا و730 ألف جنيه ويوفر 30 فرصة عمل.

- مصنع خلط وتعبئة أسمدة ومبيدات بأبو المطامير بتكلفة 2 مليون و969 ألف جنيه ويوفر 19 فرصة عمل.

- مصنع رولات بلاستيك وإنتاج حبيبات البلاستيك من rcycle المطامير بتكلفة 25 مليون جنيه ويوفر 40 فرصة عمل.

- مصنع بلاستيك على مساحة بأبو المطامير بتكلفة 23 مليونا و134 ألف جنيه ويوفر 30 فرصة عمل.

- ثلاجة حفظ وتبريد خضر وفاكهة بمركز بدر بتكلفة 12 مليونا و421 ألف جنيه وتوفر 10 فرص عمل.

- محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية بمركز بدر بتكلفة 3 ملايين و389 ألف جنيه وتوفر 36 فرصة عمل.

- 10 منافذ بيع مستلزمات إنتاج زراعي بمركز بدر بتكلفة مليون و 400 ألف جنيه وتوفر 15 فرصة عمل.

- ثلاجة ومحطة فرز بمركز بدر على مساحة 1500 متر مربع.