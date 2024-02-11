انتظام الدراسة في الترم الثاني بمحافظة البحيرة.. حضور مليون و700 ألف طالب

شهدت محافظة البحيرة اليوم، انتظام الدراسة في الترم الثاني، إذ استقبلت مدارس المحافظة، وعددها 4224 مدرسة، أكثر من مليون و700 ألف طالب وطالبة، وتفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عددًا من المدارس بالمحمودية، للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية.

انتظام الدراسة في الترم الثاني بمحافظة البحيرة

وأكدت «بلبع» انتظام الدراسة في الترم الثانب بمحافظة البحيرة، وذلك على هامش تفقدها مدارس «السلام الابتدائية المشتركة، المحمودية الجديدة المشتركة، المحمودية الإعدادية بنات».

وتابعت انتظام سير الدراسة وانتظام الحصص بالفصول، والمعامل والمكتبة وغرف الحاسب الآلي، وفناء المدرسة ونظافة دورات المياه.

وزارت نائب محافظ البحيرة، مدرسة المحمودية الثانوية بنين، ووجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، حال عدم التزام الطلاب بالحضور.

وأكدت أنه خلال إجازة نصف العام الدراسي، جرى تكثيف الحملات للتأكد من جاهزية واستعداد المدارس من خلال مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

توجيهات بتذليل العقبات أمام الطلاب

وأكدت أنه جرى المرور الدوري على المدارس، والتأكد من استعدادها وانتهاء جميع أعمال الصيانة والإصلاحات من نوافذ ودورات مياة وكهرباء وأسوار وبوابات، وإزالة أي اشغالات بجوار المدارس، ومراجعة أسلاك وأعمدة الإنارة، مع تأكيد تواجد الزائرات الصحيات.

ووجهت بالمتابعة الدورية والمستمرة على جميع المدارس، وتوفير كل سبل الراحة للطلبة خلال يومهم الدراسي، وتذليل كل العقبات التي قد تعترضهم، ومتابعة التزام حضورهم وهيئة التدريس.