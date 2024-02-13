أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان 2024 في المحافظات

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعلنت الغرف التجارية، عن أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان 2024 في المحافظات، وأماكن المعرض مع تحديد نسبة التخفيضات على السلع والتى تصل إلى 30 %، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة عن مديريات التموين والغرف التجارية في المحافظات.

أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان 2024 في المحافظات

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان 2024 في المحافظات، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لمتابعيها طبقاً لبيانات الغرف التجارية في المحافظات.

- لتر زيت شطارة 90 جنيها.

- سمنة كريستال كيلو ونصف 180 جنيهاً.

- سمنة الهانم 850 جراماً 75 جنيهاً.

- 3 لتر زيت عافية عباد الشمس 270 جنيهاً.

- 3 لتر زيت عافية بلاس 295 جنيهاً.

- كيلو الأرز بين 20 جنيها و 25 جنيها.

- لتر سعر زيت ثمرات 85 جنيهاً.

- كيلو السكر للمستهلك 27 جنيها.

- سعر كيلو الأرز الواي معبأ 31 جنيهاً.

-سعر كيلو الدقيق المعبأ 26 جنيهاً .

- كيس المكرونة وزن كيلو جرام 20 جنيها.

- عبوة جبن نباتي كيلو جرام 56 جنيها.

- سعر زجاجة زيت القلي بين 40 جنيها و 45 جنيها.

السلع المتوفرة في معرض أهلا رمضان 2024

وفيما يتعلق بالسلع المتوفرة في معارض أهلا رمضان هي «لحوم، الدواجن، البيض،المخللات ، اللحوم المجمدة، الزيوت، ياميش رمضان، الجبن ومشتقات الألبان، الأرز، المكرونة، العسل».