زلزال يضرب وسط البحر المتوسط.. اعرف قوته وتأثيره

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، منذ قليل، أن زلزالا بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر يضرب وسط البحر المتوسط بالقرب من جزيرة كريت اليونانية.

زلزال يضرب وسط البحر المتوسط

وأضاف مركز رصد الزلازل، أن الزلزال وقع على عمق 16 كيلومتر فوق سطح الأرض، وأن الزلزال كان على بعد 110 كم جنوب إيراكليون، اليونان، و74 كم جنوب مويريس، اليونان.

وأشار مركز رصد الزلازل إلى أنه لم يصدر تقرير عن وقوع أي إصابات أو أضرار مالية أو تحذيرات.

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب المكسيك

وعلى جناب آخر، ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر أوفشور جيريرو المكسيكية، ووقعت الهزة الأرضية على عمق 16 كيلومتر من سطح الأرض.

وذكر مركز رصد الزلازل أن الهزة الأرضية وقعت على 152 كيلومترًا شرق شرق أكابولكو دي خواريز، المكسيك، و74 كيلومترًا جنوب ماركيليا، المكسيك.