«العمل»: أنفقنا أكثر من 192 مليونا على منظومة تدريب وتأهيل الشباب

أعلنت وزارة العمل إنّ إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة منذ تأسيسه عام 2003 وحتى الآن بلغ 192 مليونا و800 ألف جنيه، وذلك على منظومة «التدريب والتأهيل»، لافتة إلى أن الصندوق مُستمر في دوره الاستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل بتمويل مراكز التدريب، وكافة البرامج والأنشطة التدريبية الأخرى، وفي التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل.

تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، اتساع دور الصندوق في الفترة المقبلة في تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، المُنعقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة بعض الملفات التي تخص الصندوق ونشاطه.

وبحسب البيان ناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق والتقرير المُعد للعرض على المجلس، واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023- 2024، وموقف الأنشطة التي يزاولها والأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها.

تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة

وقال حسن شحاتة وزير العمل إن الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل مهم جدا، موضحا أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

وأكد مساهمة الصندوق بشكل أوسع في دعم خطط تدريب وتأهيل ذوي الهمم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل، فضلا عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية، مشيرا إلى أن الصندوق مُستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل.

جدير بالذكر أن وزارة العمل تمتلك 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتأهيل وتدريب الشباب وبالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل، كما أنها عملت خلال الفترة الماضية مع شركاء العمل والتنمية من خلال تعاون مشترك لتطوير منظومة التدريب المهني، وتقديم منح مجانية للشباب للتدريب.

كما أطلقت وزارة العمل مؤخرا مشروع «مهني 2030»، لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع مراكز التدريب المهني الخاصة بالمحافظات، بهدف تدريب ما يقرب من مليون متدرب في العام بالتعاون مع 670 مركز تدريب خاص.