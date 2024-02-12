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معاشك بزيادة 15% في مارس.. استعلم عن قيمته الآن من هاتفك

كتب:

بسمة عبدالستار
10:48 ص | الإثنين 12 فبراير 2024
المعاشات- صورة أرشيفية

المعاشات- صورة أرشيفية

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للمواطنين إمكانية  معرفة قيمة معاشهم قبل صرف الزيادة الجديدة، والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 15%، والتي ستُصرف في شهر مارس المقبل. 

خطوات معرفة قيمة المعاش عبر الهاتف 

ويمكن للمواطنين استخدام الهاتف المحمول لمعرفة قيمة المعاش من خلال الطرق التالية:

- الدخول على الموقع الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من على الرابط التالي: https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx.

- التسجيل كمستخدم على موقع الهيئة، ويختار أيقونة خدمات أصحاب المعاشات.

- الضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، ويتمكن بذلك من استعراض تطورات المعاش.

- إدخال الرقم القومي الخاص به، ويستطيع بعدها الشخص الذي يرغب في الاستعلام عن المعاش من معرفته.

 

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بقلم بسمة عبدالستار