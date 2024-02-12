معاشك بزيادة 15% في مارس.. استعلم عن قيمته الآن من هاتفك
كتب:
بسمة عبدالستار
10:48 ص | الإثنين 12 فبراير 2024
المعاشات- صورة أرشيفية
أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للمواطنين إمكانية معرفة قيمة معاشهم قبل صرف الزيادة الجديدة، والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 15%، والتي ستُصرف في شهر مارس المقبل.
خطوات معرفة قيمة المعاش عبر الهاتف
ويمكن للمواطنين استخدام الهاتف المحمول لمعرفة قيمة المعاش من خلال الطرق التالية:
- الدخول على الموقع الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من على الرابط التالي: https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx.
- التسجيل كمستخدم على موقع الهيئة، ويختار أيقونة خدمات أصحاب المعاشات.
- الضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، ويتمكن بذلك من استعراض تطورات المعاش.
- إدخال الرقم القومي الخاص به، ويستطيع بعدها الشخص الذي يرغب في الاستعلام عن المعاش من معرفته.