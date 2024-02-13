خدمات يمكن لأصحاب المعاشات الحصول عليها.. منها توصيل المستحقات للمنزل

تقدم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، العديد من الخدمات للمواطنين المؤمن عليهم، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، خاصة فئة أصحاب المعاشات.

الخدمات التي يحصل عليها أصحاب المعاشات

خلال السطور التالية، توضح «الوطن» الخدمات التي يحصل عليها أصحاب المعاشات من هيئة التأمينات الاجتماعية.

وتنص المادة 96 من قانون التأمينات، على أنه يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات، ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلي:

1- المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

2- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.

3- الاتفاق مع الجهات المختلفة، للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات، وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

4- أي أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تنص المادة 97 من قانون التأمينات، أنه يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الهيئة، قرارا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب، تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتي:

1- تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.

2- تخصيص في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.