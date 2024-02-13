«الثقافة»: عرض «سر حياتي» على «السامر» ضمن برنامج مسرحة المناهج

أعلنت وزارة الثقافة بدء تفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتقديم عروض مسرحية جديدة على مسرح السامر والتي تتناول دروس العلوم للمرحلة الابتدائية بشكل مسرحي فني.

وبحسب بيان أصدرته الهيئة العامة لقصور الثقافة، فإنه ابتداءا من يوم 25 فبراير الجاري وفي أول خطوة حقيقية لتفعيل بروتوكول وزارتي الثقافة والتربية والتعليم تعلن الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم عن بدء عروض مسرحة المناهج من خلال مسرح السامر وفرقة السامر بمسرحية «سر حياتي» التي تتناول دروس العلوم للمرحلة الابتدائية بشكل مسرحي فني.

الدخول مجاني للتلاميذ في مسرح السامر

وجرى حجز كل الحفلات لمجموعة مدارس بمحافظة الجيزة علما أن الدخول مجاني للتلاميذ وهو ما وجد رواجا كبيرا وعدة طلبات من المدارس الحكومية والخاصة ومن المتوقع أن تقام العروض صباحا بواقع أكثر من حفلة يوميا، ومدة المسرحية ساعة.

مسرحية «سر حياتي»

مسرحية «سر حياتي» إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة وإعداد درامي الدكتورة مي موسى، وأشعار محمد الشاعر وديكومر وملابس هبة مجدي، واستعراض محمد بيلا وإخراج أحمد شعراوي.