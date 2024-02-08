قصور الثقافة بشمال سيناء تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

أقام قصر ثقافة العريش اليوم، حفلا غنائيا ومدحا نبويا على مسرح قصر الثقافة بوسط المدينة، وذلك ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

بدأت الفقرات بكلمة مدير أوقاف شمال سيناء، محمود مرزوق، وتبعتها فقرات موسيقية روحية بقيادة الفنان عبدالرحمن الشوربجي، ومتابعة الفنان إسماعيل خطابي مدير الفرقة، تلى ذلك عرضا فنيا لفرقة المواهب بالفرع بقيادة مدحت نجيب، وإشراف أشرف المشرحاني مدير عام الفرع في مدينة العريش.

فاصل من شعر البادية في بئر العبد

ومن جانبه نظم قصر ثقافة بئر العبد، فاصلا من النمط الشعري، بمشاركة شعراء نادي شعراء البادية ببئر العبد، قدمها الشاعر منصور القديري وشارك فيها الشاعر إكريم أبوعوينة، قدم خلالها عدة قصائد شعرية وطنية وغزلية.

فقرات غنائية دينية متنوعة في قصر ثقافة بئر العبد

فيما بدأت عدة فقرات فنية متنوعة من الإنشاد الديني لفرقة العريش للموسيقى العربية منها فقرة «المولد كل الناس»، إنشاد جماعي «طلع البدر علينا»، إنشاد جماعي «إلى رحاب يثرب».

وجرى كذلك تنظيم إنشاد جماعي لاجل النبي، للمطرب عمر مراد، ورددت الجماهير مدد يا رسول الله، مع المطرب حسام فيكا، ومدد يا نبى، للمطرب أبوالفتح عطية، والرضا والنور، للمطربة هبة الشواربي، وهلت ليالي للمطرب مراد رشيد.