وزيرة الثقافة: إنتاج مشترك بين مصر والسعودية في السينما والمسرح

كشفت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تفاصيل لقائها بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بحضور السفير أسامة نقلي سفير المملكة بالقاهرة، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين.

وأضافت أن اللقاء تناول سُبل دعم التعاون المشترك في عدة مجالات، وآليات التنفيذ، بشراكة ثلاثية بين وزارة الثقافة وهيئة الترفيه والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في مجالات المسرح والسينما والغناء.

وقالت نيفين الكيلاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن زيارة المستشار تركي آل الشيخ، ذات أهمية كبيرة، مشيرة إلى أنه جرى تبادل وجهات النظر بين الوزارة وهيئة الترفيه، من خلال أعمال مشتركة، يشارك فيها فنانين مصريين وسعوديين، بالتبادل بين الطرفين، وتبني المواهب الصاعدة في مجال الفنون والثقافة، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعلقت نيفين الكيلاني قائلة: سيتم إنتاج مشترك بين مصر والسعودية في السينما، مع اقتراح إقامة دور سينما في المحافظات، وهذه المشاركات تفتح مجالات بين فناني البلدين، منوهة بعرض المسرحيات السعودية في مصر والعكس.

واختتمت قائلة: وجهة النظر بين الجانبين، استدامة العروض الفنية بتشارك «مصري – سعودي» بزخم وتنوع في العروض، وهناك تباين بشأن وجهات النظر بين البلدين في كل العروض على مدار العام.