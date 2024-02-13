«الصحة» تحذّر مرضى الجيوب الأنفية: لا تخرجوا من منازلكم إلا للضرورة القصوى

طالبت وزارة الصحة والسكان، مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر وكبار السن، بتجنب الخروج الفترة الحالية من المنزل إلا للضرورة القصوى، إذ إنّهم أكثر الفئات عرضة للإصابة والتأثر بنشاط الرياح والأتربة.

علاج الحيوب الأنفية بالتزامن مع حالة الطقس

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في تقرير عنها، أنّ علاج الحيوب الأنفية يتطلب الالتزام بتعليمات الطبيب المشرف على الحالة، وتجنب الحصول على أدوية أو وصفات يتم تداولها بين المواطنين وبعضهم البعض.

علاج الجيوب الأنفية

وطالبت وزارة الصحة والسكان، مرضى الجيوب الأنفية باستنشاق بخار الميااه والنوم على وسادة مرتفعة، واستخدام بخاخات المحلول الملحي لتنظيف المجاري الأنفية وتخفيف أعراض الجيوب الأنفية وعلاجها، لافتة إلى أهمية استخدام بخاخات مزيلات الاحتقان الأنفية لتخفيف الاحتقان تحت إشراف الطبيب.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين حال الرغبة في الاستفسارات عن أي عائق أو مشكلة، بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان عبر الخط الساخن 105، وسيتم الرد بشكل مباشر وحل المشكلات وإزالة المعوقات.